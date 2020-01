Eliana Guercio lanzó una acusación letal en Twitter

Eliana Guercio ha adoptado en los últimos tiempos un bajo perfil, acompañando a su pareja, Sergio Romero, quien se desempeña como arquero del Manchester United en Inglaterra

Sin embargo, después de un lapso de calma, la ex modelo agitó a sus seguidores de Twitter con un enigmático mensaje que no tiene un destinatario explícito. “Se terminó el tiempo señores, los que no me conocen, me van a conocer. Yo también sé hacer chistes, muy buenos. Había una vez... una señora entrada en edad a la que le gustaba... Yo no tiro copas de vino señores, ¿sigo?”, escribió Guercio, rematando con el incisivo gancho: “¿Se divierten?”.

Tras cerca de un par de días de inquietud y ansiedad por parte de sus fans, Guercio aclaró este sábado que su tuit se refería a una mujer que estuvo robando algunas de sus pertenencias. "Muchas gracias por su atención. Las cámaras de seguridad de mi casa en Italia captaron a una mujer a lo que le gusta lo ajeno quedarse con unas cositas que son Mías. Ya las devolvió, y la próxima vez va con vídeo. Porque no la despiden".