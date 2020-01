Susana reveló qué haría si le tiran el cordero en su casa

Este jueves, Susana Giménez viajó desde Punta del Este hasta Mar del Plata para formar parte de la reinauguración del teatro Tronador, una emblemática sala de La Feliz que tuvo a grandes figuras sobre sus tablas.

En diálogo con el programa "Confrontados", la diva fue consultada sobre el cordero que fue arrojado en la pileta del empresario Federico Álvarez Castillo y su pareja Lara Bernasconi.

Susana respondió con una ironía: ''Hoy es el cumpleaños de Ricardo Darín y me dijo que tenía un elefante preparado para tirarme a mí’’. Pero inmediatamente aclaró que el episodio le pareció "una estupidez”. "Si me lo tiran a mí, me muero... ", aseguró.

Fiel a su estilo fresco y algo distraída, Susana entregó por error su tarjeta de crédito mientras respondía al cronista en pleno trámite de migraciones.