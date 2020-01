Las diosas que celebran el 2020 en modo hot y la sorpresa de Sol Pérez

Entre balances por la intensidad de 2019 y augurios para un feliz 2020, varias famosas compartieron sugerentes postales a través de las redes sociales.

Karina Jelinek optó por un posteo muy sexy y unas palabras repletas de ternura: "Que tengan una hermosa noche de Año Nuevo ángeles!!! Piensen y ya visualicen cosas positivas! Declaramos que será un hermoso año para todos sin personas tóxicas y haciendo el bien siempre".

Barbie Vélez no se quedó atrás con una muy sensual foto en bikini. "2020 acá te espero bb", comentó la bellísima actriz.

Mica Viciconte levantó la temperatura en bikini sobre un caballito de mar inflable. "Se va el 2019 con mucho calor y viene el 2020

@importadospinkbeach Como los trata el calor a ustedes? Cuentenme a donde se van de vacaciones".

Stefi Roitman compartió una larga reflexión posando en bikini. "Entender que no se trata del otro sino de uno mismo. Busco dentro mío qué es lo que quiero para mi vida, quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. Quiénes me rodean, cómo dejo que me traten, qué límites estoy poniendo. Dónde va la felicidad cuando desaparece y por qué se esfuma? En qué momentos? Los reconozco? Reconocer qué cosas no merecemos para que vayan a buscar puerto a otro lado. Liberarlos. Liberarnos. Y dejar entrar aquello que nos expande el alma en mil direcciones. Que se quede quien (y lo que) nos haga vibrar. Y entonces la felicidad la vemos. Uff, me explota el pecho cuando me siento completa, cuando siento que vuelo. Cuando creo que lo que estoy viviendo es demasiado bello. Me escuché y me escuchó✨ Hoy sonrío. Hoy perdono y pido perdón. Me libero. Abro los brazos para recibir el 2020. GRACIAS por tanto cariño ♥️; por siempre agradecida".

Flor Vigna optó por una postal de atardecer en el mar y una larga carta en la que reflexiona sobre las batallas que tuvo que librar y los logros conquistados. "Que intenso fuiste 2019. Mucho aprendizaje, mucho a transformar y seguir creciendo✨ Anteriormente entrenaba,ensayaba,clase acá,clase allá, días de 27 hs a las corridas porque si paraba me daba culpa.Había más tiempo para esforzarse y exigirse que pa otra cosa .Pero en un momento se me rompió el mundito y arranco el nuevo mundo, donde tenía que empoderarme desde otro lado .Nutrirme desde un lugar más profundo. Empecé a entrenar mi SER, a ir para dentro y reconocer todo lo bueno qué hay en mi , porque sino lo reconozco yo no lo reconoce nadie por reflejo mismo. No se gana nada pretendiendo que pase algo afuera sino pasa adentro. Empecé a hacerme cargo de las situaciones que no me gustan. Puse pausa ,papel ,lápiz en el pasto y me hice más amiga mía.Empecé a escribir como quería mi vida y que cosas ya no quería. No quiero ser la que espera a ver qué pasa. Quiero ser la que sabe elegir , la que decide. A veces la rompo toda y no puedo creer el poder que tiene uno cuando se enfoca. Dsp soy media boluda y me boicoteo inconscientemente, pero vuelvo ,me acuerdo que no le quiero dar poder a chiquilinadas y que mi tiempo, amor y energía se la quiero dar solo a la mejor versión de mi vida. Todo se empezó a acomodar, tuve mis dos laburos utópicos . Superaron mis sueños de pendeja zarpadamente! Mi familia está mejor que nunca , sana y abriéndonos más para entendernos y abrazarnos.Mis amigos , Dios ! Que hermosos son mi amigos y que hermanos se volvieron 😍 Hoy termino el año sintiendo que me hice cargo de crear mis logros, profesionales y personales. Elijo esta filosofía donde soy la responsable de todo lo que sucede a mi alrededor sea malo o bueno . Y querido 2020 pretendo crearte hermosamente zarpado ♥️✨ Gracias a todos los que están ahí haciendo la banca con tan linda energía siempre les deseo un año con mucho amor y disfrute".

Pero la sorpresa llegó con Sol Pérez. La rubia ha acostumbrado a sus millones de seguidores a disfrutar de sus ardientes posteos, pero esta vez la rubia elegió comenzar el año vestida y con una postal muy emotiva. "Soy feliz con todo lo que tengo. No me puedo quejar ni del 2019 ni de mi vida en si. Gracias a dios, al universo y al mundo entero por TODO. Espero que este nuevo año traiga cosas hermosas para mi y para todos ustedes. ❤️ más amor, menos odio. Más fijarnos en nosotros mismos, mirar para adentro y no tanto lo que hace el otro. Gracias 2019 me trajiste una sobrina hermosa, un novio loco que hace mis días más felices, salud a la familia y nuevos laburos llenos de desafíos que disfrute al máximo. Gracias ! Te espero 2020 con todas las ganas de vivir".