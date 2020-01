La drástica decisión de América con un movilero clave del verano

Pablo Layus es uno de los cronistas de espectáculos más reconocidos de la pantalla chica. Sus coberturas de verano en Villa Carlos Paz ya son un clásico. Debe ser uno de los periodistas que más años lleva contando detalles de los entretelones faranduleros que allí se producen.

Históricamente, Layus ha desarrollado su tarea como movilero de Intrusos, pero en diciembre de 2018, la producción del programa que conduce Jorge Rial decidió que no viaje. Meses después se conoció su pase a Pamela a la tarde.

Con la temporada de verano arrancando, todos esperaban ver al movilero en las sierras cordobesas. Pero esto no será así. Al periodista le comunicaron de América que durante 2020, directamente, no tendrá aire.

Para ser más claros: Layus no formará parte de ningún espacio y quedará fuera de la programación del canal, que de acuerdo a las palabras del periodista, pronto le hará algunas propuestas laborales para que siga formando parte de su staff.

"En breve harán oficial desde el canal que no me va a necesitar durante el verano. Me tomo vacaciones en el canal pero sigo con El Lagarto de El Doce y a full con mis redes y el sitio pablolayus.com.ar en Carlos Paz. En febrero-marzo analizaré algunas propuestas del canal”, explicó Layus.