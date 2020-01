Esperanza y deseos: los mensajes de los famosos para este 2020

View this post on Instagram

Chau 2019 gracias por cumplirme todo lo que te pedu00ed ... 2020 no espero tanto ni te voy a pedir mu00e1s que Salud y amor (que nunca nos falte ) . Creo que soy afortunada en poder haber cumplido mi mayor sueu00f1o en la vida que es y fue ser madre .. cuando sos madre tus prioridades y deseos son todos para ellos y por ellos . Hoy trabajo mucho aunque pudiera quedarme en mi zona de confort.. trabajo por que trabaje siempre , por que creo que es el mejor ejemplo para mis hijos y me hace sentir orgullosa que mi marido vea mis logros y sepa que estoy junto a u00e9l por amor sin condiciones , por que no existe dignidad mu00e1s grande que el trabajo , aquello que podes comprar o regalar con tu dinero no tiene nombre .. agradezco a Dios tener trabajo y pido trabajo para todos aquellos que no lo tengan .. Muchos/as me piden o escriben quiero ser como vos .. tengo tres trabajos en tres ciudades diferentes Paris/Milu00e1n y Roma , mis hijos y dos casas que seguir .. Pero nunca falte a mi trabajo con fiebre y con nu00e1useas trabaje .. tambiu00e9n en mis embarazos . No hay secreto es sacrificio .. Nunca espere nada de nadie , el trabajo es independencia y la independencia te da la libertad de hacer de tu vida tu elecciu00f3n no esperes nada de nadie , .. tu vida es u00fanica se LIBRE Feliz 2020 a todossssss u2764ufe0f