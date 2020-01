Durísimo comienzo de año para Nicole Neumann: mirá lo que le pasó

Nicole Neumann apuntó contra Fabián Cubero desde Miami, donde viajó para pasar Año Nuevo con sus tres hijas.

"Después de que, para obtener mis permiso de viaje con mis hijas, gracias a cederle plata por todos lados de la venta de la casa de la familia (que me había revocado porque se le ocurrió no hubo otra cosa como invento) ahora reclama a la madre de sus propias hijas 2 millones de pesos", aseguró Nicole.

"Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme ne la calle tirada. No sé bien cuál de las dos todavía... ¡Estoy en shock! Pero decidí disfrutar este viaje con mis hijas que me costó tanto esfuerzo para regalarnos y después veré (de la feria judicial) como sigue eso", continuó.

"Estoy un poco cansada pero nada va a opacar mi viaje con mis hijas. ¡La plata va y viene y las malas intenciones a la larga, vuelven también!", sentenció indignada.

Más allá del mal momento, luego Nicole compartió algunas postales celebrando el fin de 2019 junto a sus hijas en la playa y más tarde luciendo espléndida en una fiesta.