Dos integrantes históricos de Intrusos regresarían al ciclo

View this post on Instagram

A las mujeres que se desesperan al ver que pasa el tiempo y su compau00f1ero no aparece les digo: no desistas, sigue nutriendo tu du00eda a du00eda, ten fe, pu00eddeselo al Universo y confu00eda en que la vida lo traeru00e1. Mientras tanto, conecta con tu instinto, vive, disfruta, crea, amate a tu00ed misma, prepu00e1rate para abrirte al amor. Todo llega si de verdad creemos que nos lo merecemos. Ellos se estu00e1n preparando, tambiu00e9n. Como estu00e1 escrito en Mujeres que corren con lobos: u201cDicen que todo lo que nosotros estamos buscando nos busca a nosotros y que, si nos quedamos quietos, nos encontraru00e1. Es algo que lleva mucho tiempo esperu00e1ndonos. En cuanto llegue, no te muevas. Descansa. Ya veru00e1s lo que ocurre a continuaciu00f3nu201d.