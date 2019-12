Contundente: Marcela Tinayre puso a Moria Casán en su lugar

Este fin de semana, Juana Viale confirmó su relación con el arquitecto y músico Agustín Goldenhorn. Poco más tarde, Moria Casán felicitó a Viale por estar embaraza a través de su cuenta de Twitter. En medio de rumores y versiones cruzadas, en el programa LAM, revelaron una conversación con Marcela Tinayre, la madre de Juanita.

"Me había llegado la semana pasada el rumor de embarazo de Juana Viale. Le pregunté a Marcela Tinayre si era cierto y me dijo: 'No, es una locura. Hablé con Juana y no está embarazada. Es mentira. Me encantaría pero lamento desilusionarte. Es un delirio'", aseguró Ángel de Brito.