Los detalles del reencuentro de La China Suárez y Vicuña en Chile

Se reencontraron el fin de semana pasado, justo para el cumpleaños del actor: Benjamín Vicuña y la China Suárez están más cerca de la reconciliación pero no lo blanquean todavía, porque sus sentimientos llegan a la prensa con delay. De hecho, confirmaron que estaban separados casi 48 horas antes de volver a estar juntos. Las intimidades solo ellos las saben, pero el acercamiento existe.

Por lo pronto el actor chileno pasó unos días en Buenos Aires y volvió a su país para continuar su trabajo en la producción internacional "Inés del alma mía". Su visita sirvió para reencontrarse con sus hijos y con su pareja después de que ella admitiera que estaban “separados”.

La protagonista de "ATAV" aclaró que el distanciamiento no parecería ser definitivo, y la verdad es que la familia planea un reencuentro y pasar vacaciones juntos en Chile. Para las fiestas, la actriz viajará con sus hijas Magnolia -que tuvo con Vicuña- y Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré-; y también viajarán los hijos que el actor tiene con Pampita. Luego seguirían en pie los planes de pasar algunos días en las playas chilenas; un plan inicialmente previsto que después se puso en duda cuando las cosas se complicaron en la pareja.

La casa familiar de la familia Luco los reunirá para pasar allí varias semanas. La madre del actor chileno, Isabel, volvió a casarse con uno de los hombres más ricos de Chile y así recibirán a la prole, en total armonía. Vicuña sigue de cerca la salud de su padre, muy desmejorado tras sufrir un derrame hace poco tiempo. Y allí se quedarán tratando de recomponer situaciones que los distanciaron, más ligadas a una convivencia complicada que a cuestiones de terceros.

En la misma nota en la que había confirmado el distanciamiento de Vicuña, la China ya había dejado la puerta abierta a una reconciliación en un futuro no muy lejano: “Hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible, solo hay que sentarse a hablar y barajar. Ahora, hay que volver a Buenos Aires y ver cómo sigue la vida".

Tal vez porque ni ella los tenga, en ese momento la China no pudo dar detalles sobre los motivos que originaron la ruptura, aunque fue concluyente al asegurar que “no hubo terceros en discordia”. “Los dos hablamos, dijimos ‘¿qué está pasando? ¿qué hacemos con esto?’, él tiene carácter, pero también es más grande y vivió muchas cosas y tiene más templanza. Él me enseñó a estar en familia, éramos Rufina y yo, y de golpe pasamos a ser un montón, los hijos de él la aman a Rufi y Rufi a ellos. Hay que aprender a convivir, a ceder y a pactar muchas cosas y aprender el amor a los hijos ajenos, que me han hecho crecer mucho”, dijo.

“Nuestros hijos se aman y tenemos a Magnolia también, estamos separados, pero nos tenemos mucho amor así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Fueron muchos años y cosas que quedan en la intimidad, yo nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco. Hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible, solo hay que sentarse a hablar y barajar”, dijo, abriendo la puerta a una futura reconciliación que hoy parece más cercana aún.

Fuente: Rodrigo Lussich para Teleshow