Dalma Maradona reveló por qué no muestra fotos de su hija junto a Diego

La relación familiar de Diego Maradona con sus hijas Dalma y Gianinna tiene sus altibajos. De hecho, recientemente en un video, el ex exfutbolista disparó que no dejará herencia para sus primogénitas.

Después, las chicas mayores del clan Maradona asistieron a un partido en el que su padre debutó a cargo de la dirección técnica de Gimnasia y los lazos volvieron a estrecharse.

Lo cierto es que Dalma todavía no compartió ninguna foto de su hija Roma junto a su abuelo. Y esto llamó la atención de sus más de 700 mil seguidores. En las últimas horas, la mediática habilitó la opción de que los usuarios le hagan preguntas a través de las historias de Instagram y un seguidor interrogó acerca de este curioso detalle familiar.

"¿Para cuándo una foto de tu papá con Roma en brazos?", fue el interrogante que originó una nueva polémica. Hasta el momento, Dalma ha subido imágenes de la beba de espaldas, como la que compartió el pasado 12 de noviembre para celebrar los 8 meses de la niña.

"No siento que sea necesario, ¡ya que no mostramos a Roma!", respondió contundente Dalma manifestando su categórica postura sobre no exponer el rostro de la menor.