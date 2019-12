Graciela Alfano, muy hot con un actor que tiene 37 años menos que ella

Graciela Alfano mostró su pasión por Peter Lanzani al analizar los looks de distintas figuras en el programa "Los Ángeles de la Mañana".

"Perdón Ángel pero a esta altura del año yo me lo estoy imaginando sin ropa. No puedo verle la ropa. Dios mío, ¡ay papito!. El ex " Casi Ángeles" de 29 años, tiene enloquecida a la artista de 66 años desde hace tiempo.

"¡Puede ser tu nieto!", exclamó Lourdes Sánchez tras los comentarios de Graciela. "¿Y qué tiene que ver? No dije que lo fuera a hacer, imagino. Es la imaginación. ¿La sexualidad es solo para los jóvenes?", reprochó Alfano.

Yanina Latorre agregó incisiva: "Chicos, cuidado con el mensaje, llega a decir un panelista hombre 'me la imagino desnuda' y al tipo lo meten preso. O sea, estamos hablando de la ropa".

Alfano ya se había referido a Lanzani con particular devoción en otra oportunidad, admirando un trabajo del actor sobre las tabblas: "Tiene una escena final con un desnudo y su trabajo actoral trasciende. Tiene un cuerpazo. Está bien. Está muuuy bien. Calza bien, como diría mi mamá".