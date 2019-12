Analía Franchín compartió su peculiar método para detectar infieles

Analía Franchín reveló su particular método para detectar infidelidades. En pareja desde 2007 con el empresario Sebastián Eskenazi, la periodista reveló durante su paso por el programa de Iván de Pineda, Pasapalabra, que es una profesional en tema de los celos.

"Yo he sido muy celosa… tremenda. He llegado a hacer cosas que no se imaginan… para que se den una idea, no las puedo contar en televisión", comenzó.

"Mirá… si después de un día de trabajo llega a tu casa y en las partes donde no le da el sol tiene olor a jaboncito…. ya está", explicó entre risas Franchín.

El conductor cuestionó su método y le planteó un caso hipotético. "Pero si fue a jugar al fútbol, capaz se da una duchita", dijo.

Sin embargo, Analía no dio lugar al planteo y aclaró que para ella es fácil detectar la diferencia. "No. No es el mismo olor… es más, si tenés muy afilada la nariz, podés llegar a encontrar un vestigio de látex", lanzó.