Víctima de la inseguridad: Pampita sufrió un asalto en París

Pampita ya regresó al país luego de disfrutar de su luna de miel en Europa. La modelo llegó junto a su esposo, Roberto García Moritán, a Ezeiza. Ambos se mostraron felices, hasta que la conductora sorprendió a la prensa presente al contar que sufrió un robo en Francia.

Ante la pregunta: "¿Cómo la pasaron en París?", Ardohain respondió: "Re lindo, divino París", y Moritán definió la capital francesa como "espectacular". Luego, la modelo reveló que sufrió un robo en París: "Me sacaron el celular del bolsillo de mi abrigo. Fue un experto, la verdad, porque no me di cuenta en el momento". Los periodistas le preguntaron dónde había sido, y si se había angustiado por la situación: "Fue en Montmartre, y ya pasó, estando allá no nos importaba nada. Además se bloquea inmediatamente, no me preocupé y seguí disfrutando".

Rápidamente Ardohain respondió a todas las preguntas y no se soltó ni por un segundo de la mano de su marido. La modelo anticipó que hay una posibilidad de que continué como jurado del "Bailando" el año que viene, y que también va a lanzar su propia colección de muebles para el hogar.