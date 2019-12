Tras la polémica, Nazarena Vélez trató de "pobre tipo" a Fede Bal

La modelo uruguaya Melina Carballo se separó de Fede Bal y cuando confirmó la noticia contó una picante intimidad sobre los motivos de la ruptura.

"Él me dijo que le fue infiel a Barbie con Laurita y que disfrutó serle infiel porque después se pusieron de novios. Todo eso me generó una inseguridad tremenda", sostuvo sobre la separación del actor con Barbie Vélez, que incluyó denuncias judiciales cruzadas por violencia.

Al ser consultada sobre esto en la revista Pronto, Nazarena tildó a Bal de "pobre tipo". Y agregó: "Triste contarlo y triste haber siquiera dicho eso. La verdad es horrible".

Además explicó por qué siempre trató de esquivarlo. "No tenía ganas de hacer algo porque no quería ir presa. No soy una mina agresiva. No quiero cruzarme a alguien que agredió a mis hijos por mí y por la otra persona, porque no sé cómo reaccionaría. Capaz te encaro o cruzo de vereda", comentó.