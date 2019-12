Gaetani respondió a un polémico posteo de Arana: "Casi la vi morir consumida en su propio arte"

Romina Gaetani se ha mantenido alejada de las cámaras en este último tiempo, dedicada a su carrera musical junto a su banda, La Rayada. Pero ahora, en una entrevista habló de que volverá a la actuación en 2020 y se refirió a un polémico posteo de Facundo Arana, su ex compañero de la tira "Día y Noche".

“Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. No podía creer la intensidad que padecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho, pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar, que su cuerpo no iba a aguantar”, escribió Arana en abril de este año, pero luego procedió a eliminar la publicación.

En el programa "Todos juntos" (CNN radio), finalmente Romina habló de su regreso a los escenarios teatrales y del posteo de Facundo:: “Habría que preguntarle qué quiso decir, no volví a hablar, lo conozco, he tenido varias charlas con él, lo conozco y no hace falta levantar el tubo, no me modificó, ni me ofendió’’.

Y agregó: “Es algo que él cree que vio. Él sabe quién soy, y yo sé quién es él, después que él se haya ido de boca creyendo que me vio morir, es como toda una ensalada rusa, raro lo que quiso poner y eso habla más de él que de mí’’.