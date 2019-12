Luciano Castro y sus fotos hot virales: "El pelotudo soy yo"

Tras las fotos de Luciano Castro completamente desnudo que se viralizaron en octubre y luego la aparición de un video hot, fueron recordado por el actor este viernes.

Castro se llamó a silencio un mes y medio hasta que rompió el hermetismo en algunas participaciones televisivas, como fue en su paso por PH (Podemos Hablar), programa en el que se sensibilizó al relatar cómo abordó la problemática con su hijo mayor, Mateo.

Más relajado y descontracturado, Luciano le dio un móvil a Intrusos, junto a Gonzalo Heredia, para hablar del reciente estreno de Desnudos, en Mar del Plata, y descolocó a todos con un inesperado exabrupto, al ser consultado por sus fotos íntimas, contó Ciudad Magazine.

"¿Cómo estás anímicamente después de todo lo que pasó con la foto? ¿De verdad te pegó tanto o exageramos los medios?", le preguntó Jorge Rial. Y el actor comenzó a contestarle serio hasta que derrapó: "No, no me pegó tanto. Me pudo haber pegado desde el lugar de lo que pudo haber generado en la gente que me quiere bien. Después con los medios no tengo ningún problema. Por ahí no comparto cómo mediatizan cosas que son ilegales. Mucha gente lo hace teniendo familia y sabiendo que esto repercute en la familia. Después lo demás es responsabilidad mía: el pelotudo soy yo, el que se equivoca soy yo y el que hace las cosas mal soy yo".

En una pausa de su descargó, Castro dejó de lado los eufemismos: "También vi gente que se cagaba de risa, que se reía de mí y de mi verg.., de mi foto, pero después los ves llorar".

Descruzando los brazos y dejando a un lado la seriedad con la que escuchaba a Luciano, Heredia soltó una pícara risa, con comentario incluido: "Por si no se sabía de lo que estaba hablando". Automáticamente Rial y sus panelista estallaron de la risa, poniéndole humor a una situación que el actor ya pudo dejar en el pasado.