Demandaron al youtuber "La Faraona" por 14 millones de pesos

Martín Cirio, más conocido por su alter ego youtuber "La Faraona", anunció en agosto pasado su separación con una serie de historias en Instagram. El tiempo pasó y decidió publicar un video contando el trasfondo de la ruptura y la impensada situación que estaba viviendo a causa de su ex.

El video se tituló "Se acabó el silencio", donde cuenta detalles de la relación tóxica que mantuvo y los pormenores de la ruptura con su ex, a quien denominó "El Chompiras".

Pero, a raiz de esto, en noviembre le llegó una carta documento en el que su ex le reclamaba14 millones de pesos. En otra parte del documento, expresa: "Así mismo intimo a que se abstenga de nombrarme en cualquier tipo de medio escrito y/u oral, electrónico, redes sociales, YouTube, Instagram, Faebook, etc. Tanto por mi nombre completo como refiriéndose como ‘mi ex’, ‘mi ex pareja’, etc. Bajo apercibimiento de iniciar las acciones civiles y penales debidas".

"Está reclamando el 30 por ciento de todo lo mío. Dice que hacía gestiones y organización de shows, contenidos audiovisuales, viajes, desarrollo de proyectos, comunicación con medios, asistencias varias, etc. Quiere el 30 por ciento de mis videos de YouTube, de mis canciones, de los viajes que pagué yo", contó Cirio.

"Pensé que nunca me iba a usar, que nunca me iba a querer sacar plata", se lamentó. "De repente tuve que pagar todo", recordó.

"Cómo me iba a imaginar que me iba a dar un cuchillo por la espalda, lo estaba ayudando, somos pareja. Lo que quiere hacer creer era que había una relación laboral encubierta, hasta puso que había un horario, que trabajaba de lunes a viernes después de las 15, fines de semana todo el día, full time. Es una locura, encima que lo ayudé y le equipé toda la casa hace esto", explicó.