El picante mensaje navideño anti patriarcado de Ángela Torres

Ángela Torres no deja de mostrar su ideología en las redes. Fuerte defensora de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, se considera feminista y acompaña las causas del movimiento de mujeres.

En el marco de Nochebuena, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar el trabajo doméstico que cae mayormente sobre las mujeres. Escribió en sus historias de Instagram: "Hola varón, las mujeres de tu familia no somos tus sirvientas. Levantar la mesa no va a hacer que se te caigan los pelos del pecho. Así que en esta noche (y cada noche) levantate de la mesa y, no sé, hacé algo".