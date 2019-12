Tras su salida de "LAM", Graciela Alfano apuntó contra sus ex compañeros

Hace algunas semanas, Graciela Alfano decidió abandonar su lugar como panelista de Los ángeles de la mañana. Luego de un año al aire, la angelita más polémica del ciclo se despidió del programa.

"Después de todo lo que hice en mi carrera, decidí incursionar en el panelismo. Me gusta hacer cosas nuevas y divertirme, pero todo tiene un comienzo y un final", dijo en ese momento Alfano. Pero al parecer, las cosas con sus ex compañeros no quedaron del todo bien.

Este domingo, Alfano estuvo en el último Almorzando con Mirtha Legrand y atacó otra vez a Ángel de Brito y a Yanina Latorre tras su salida.

"Este año cuando decidí trabajar, hay que entrenarse para circunstancias complicadas. En Los ángeles de la mañana era un lugar complicado para estar. En serio es un programa difícil por características bien definidas", comenzó.

"Hubo muchas faltas de respeto de parte de compañeras. Soy buena para titular, pero cuando vienen las faltas de respeto, y de parte del conductor, que te apaguen el micrófono... Es censura. Cuando atienden mi teléfono al aire…", continuó.

Luego, habló de su relación con De Brito. "Yo tengo buena relación, pero mantuve mi interior pese a todo lo que pasó. Se hace el show, pero cuando se reía de mí era otra cosa. Esto es atacar... No puedo ser burlada por edad. El mismo conductor tiene más de 40 años… Una me llamaba ‘la vieja de mierda’. Creo que pueden tener más respeto por las panelistas. Yo mantengo mi equilibrio y también contestaba”. De todos modos, Graciela reconoció que “fue una buena experiencia laboral igual".