Peligran las vacaciones de Pampita en Punta del Este: los motivos

Pampita y Roberto García Moritán decidieron pasar Año Nuevo en Punta del Este y de esta forma comenzar oficilamente sus vacaciones en la costa uruguaya. Sin embargo, un imprevisto podría arruinar sus planes.

La conductora contó que su marido perdió la billetera con toda su documentación: "No tiene cédula verde, ni DNI, ni tarjetas de crédito. Nos tenemos que ir a Uruguay y así no podemos viajar", expresó.

La modelo dio detalles sobre el momento en que se produjo la pérdida. "Rober fue a comprar a una estación de servicio por la zona de San Isidro y después de comprar, la perdió. Vimos por las cámaras de seguridad del lugar que se la metió en el bolsillo y se subió al auto pero en el auto no está. Ya dimos vuelta todo", relató.

Las vacaciones de Pampita están en riesgo por su marido, mirá uD83DuDE2FuD83DuDC47https://t.co/oSXGwbx0cl — Pampita Online (@PampitaOnline) December 19, 2019

"Es una billetera negra. Por favor, si alguien la encuentra que se comunique con la producción del programa. No podemos irnos de vacaciones si no. Ya está haciendo todos los tramites igual pero va a demorar unos días más", agregó y luego advirtió: "Que viaje más tarde si no. Yo lo espero allá en la playa. Para mí lo hizo a propósito. Así yo llego, voy al supermercado, instalo a los chicos, desarmo las valijas y el recién llega cuando ya está todo listo".