La salud de Carlín Calvo: "El cuadro es irreversible"

Carlín Calvo se encuentra internado en el Sanatorio La Trinidad del barrio de Palermo tras una infección respiratoria, un cuadro de neumonía.

Tras la difusión del parte médico, que indicó que el actor está estable, hablo Carina Galucci, su ex mujer. Ella contó en Intrusos que era esperado que sucediera esto ya que estaba siendo alimentado por sondas y esas cánulas podían generarle este cuadro. "En un punto entiende qué le pasa, está enojado, nos habla poquito y casi no nos sonríe, no lo puede expresar en palabras", afirmó.

Sobre cómo están sus hijos, comentó: "Están muy tristes, no por esta intención o la anterior, sino porque ya llevamos muchos años. Se cumplieron 10 años del segundo ACV y sabemos de alguna manera que el cuadro es irreversible. Esta enfermedad tiene un deterioro que se irá viendo cada vez más. Verlos tristes me pone mal, verlos llorar".

Desde que sufrió los ACV, en 1999 y en 2010, la salud del actor se vio muy debilitada. El último episodio le causó muchos problemas, tantos que en el último tiempo es atendido en su casa por un equipo de enfermeras.

"Hubo una diferencia grande entre el primero y el segundo ACV. En el segundo ya no era el mismo Carlín del primer, ese ya afectó más su parte cognitiva, nunca llegó a darse cuenta que estaba muy enfermo. Entonces siguió adelante con su espíritu de pelearla, se banca la que viene y a veces se enoja con alguna enfermera. Eso le sale clarito, cuando los tiene que retar. Las malas palabras le salen perfecto", agregó entre risas.

"Ya quedó muy atrás, hoy es otro Carlín, la enfermedad lo cambió. Es amoroso, necesita mucho del cariño de todos, se deja mimar, le hace muy bien reírse. Quedó su esencia verdadera".

Recordemos que en el primer parte médico, los médicos informaron: "A diferencia del cuadro de sepsis con foco urinario que motivó su internación previa, actualmente presenta una infección respiratoria secundaria a broncoaspiración, vinculada a la alimentación por sonda y a sus antecedentes neurológicos. Recibe el tratamiento indicado para estos casos y se encuentra clínicamente estable".