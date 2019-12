Pampita habló de la separación de bienes con Benjamín Vicuña: cómo fue el acuerdo

Esta semana, Pampita ha estado en el ojo de la tormenta mediática luego de las denuncias realizadas por su ex niñera Viviana Benítez por hostigamiento, maltrato psicológico, irregularidades en el pago de su salario y hasta de un aborto espontáneo.

La modelo se mostró muy decepcionada y dolida por el comportamiento de su ex empleada, con quien mantuvo más que una relación laboral ya que la había elegido como una de las damas de honor en su casamiento con el empresario Roberto García Moritán.

"Me duele que diga que soy mala persona. Para mí el honor de una persona es muy importante y me manejo así desde que tengo uso de razón", señaló Ardohain. Luego, agregó: "Nunca le haría daño a una persona que quiero, no me vas a ver debiéndole plata a nadie, no me vas a ver pidiéndole plata a nadie".

Para ejemplificar, la modelo reveló por primera vez cómo fue la separación de bienes con Benjamín Vicuña. "Hace años que me separé de mi pareja de casi once años y yo no le pedí ni un centavo, me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que quizás era para mis hijos. Yo saqué mi ropa y nada más", explicó. "Para mí la plata se consigue ganándola uno, en el trabajo que sea. La dignidad que te da que la plata la consigas por tu trabajo y por como corresponde no te la quita nadie".

Recordemos que durante los 11 años en los que estuvieron juntos, Carolina y Benjamín no se casaron, pero por el cambio en el Código Civil en 2015, ella podría haber realizado un reclamo por los bienes gananciales. Pero no lo hizo.