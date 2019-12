La niñera de Pampita contó polémicas intimidades del matrimonio

Viviana Benítez para Pampita desde el 2014 hasta principios de diciembre de 2019. Luego de renunciar a su trabajo como niñera, denunció a la conductora por hostigamiento, maltrato psicológico e irregularidades en el pago de su salario.

La joven relató que Pampita tenía días malos en los que solía "insultar y tratar como basura" a sus empleadas."Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo".

Además, señaló que perdió dos embarazos a causa del estrés que sufría mientras trabajaba.

También, la ex niñera reveló detalles de la intimidad de Pampita y Roberto García Moritán. En una entrevista con el ciclo El Run Run del Espectáculo, afirmó que la modelo no solo tenía una mala relación con sus empleadas, sino también con su esposo.

Cuando le preguntaron si fue testigo de alguna discusión de pareja, Viviana contestó con total seguridad: "Sí, todo el mundo los escuchaba, todo el vecindario prácticamente… Era un escándalo cada vez que discutían".

"Caro siempre decía que (García Moritán) no la respetaba, que no la valoraba, que su pareja no la acompañaba, cosas así", explicó la joven en el programa de Crónica TV.