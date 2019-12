La Abuela puso a Susana contra las cuerdas con un punzante comentario

Mientras se prepara para hacer temporada en Mar del Plata, Antonio Gasalla volvió con su clásico personaje de La Abuela en el último programa de Susana Giménez.

Fiel a su estilo incisivo, el actor incomodó a la diva al consultarla sobre su vida íntima: “Contame de tu novio. ¿Me vas a decir que Susana Giménez…?”, comenzó La Abuela. “No tengo novio. Me parece que ya tuve muchos novios, abuela”, respondió la conductora. “¿Y por qué tenés que parar? Si tenías uno atrás del otro”, retrucó el personaje de Gasalla. “Bueno, tuve algunas desilusiones y entonces, ¿para qué?”, sentenció la diva.

“¿A vos en este momento de tu vida alguien te toca?”, lanzó La Abuela, haciendo que la diva se ponga algo incómoda. “No sé, no me acuerdo. Me tocan mis perros adorados. No sé, los Susanos...”, respondió Su entre risas cómplices y algo incómoda.

En materia de rating, Susana despidió su temporada 2019 por lo alto con un promedio de 15.2 puntos, siendo justamente el segmento en el que estuvo Gasalla el más rendidor del programa con un pico de 17.