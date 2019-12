Jorge Rial y Romina Pereiro en medio de un gran cambio en sus vidas

"Todo listo para mudarnos a “nuestro hogar”❤️ @jrial. El lugar que con mucho amor , armamos para nuestra hermosa y numerosa familia🥰", expresó la nutricionista Romina Pereiro, flamante pareja de Jorge Rial.

La revista Pronto había publicado que en la nueva vivienda, Jorge y Romina van a dormir en cuartos separados cosa que fue desmentida rotundamente por el animador.

"Es loco salir a desmentir algo que no es verdad. A mí me pasó esta semana, en un montón de portales pusieron que me había separado, que me mudaba", expresó Rial sobre los falsos rumores. Mientras tanto, la pareja da un paso más en la consolidación de su amor.