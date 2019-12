Polémica declaración de Daniel Vila sobre el gesto de CFK a Macri

Daniel Vila, presidente del Grupo América, se sentó por primera vez a la mesa de "Polémica en el bar", y dejó polémicas declaraciones.

Con respecto a la tensión entre su canal y Kantar Ibope Media, empresa que realiza las mediciones de rating, en las que siempre lideran Telefe y El Trece, mientras América aparece muy bajo, Vila lanzó: "Tengo mi criterio sobre la medidora no de ahora, siempre. En 2008 fue la primera vez que plantee las irregularidades de las mediciones, fuimos al Tribunal de Defensa de la Competencia, en ese momento y se tuvo que sentar la gente de IBOPE y explicar y no le quedó otro remedio que decir la verdad que era que hacía 10 años que no movían los People Meter. En 10 años en un hogar pasan muchas cosas, gente que se muere, gente que nace", cuestionó el empresario sobre el accionar de la única medidora de audiencia de la Argentina.

Vila estuvo en el Congreso de la Nación en la asunción de Alberto Fernández como presidente, con respecto al histórico traspaso, destacó: "El mensaje del presidente me pareció muy bueno. La vicepresidenta estuvo tranquila y ese gesto que tanto se vio en los medios al darle la mano a Macri y no mirarlo hasta fue coherente con lo que ha dicho. Siempre digo lo mismo, hay ciertos límites en la vida y la familia es uno de ellos. Y cuando te metés con la familia de una persona no pretendas que sea afectuosa, está bien que le diera la mano pero fue un gesto de desprecio por eso que te digo que hay un límite", enfatizó Vila sobre la actitud de Cristina Fernández con Mauricio Macri.

Pero Vila fue más allá en sus duras declaraciones contra el ex presidente a quien acusó de extorsionarlo con una causa penal. Sobre la chance de cruzarse en este tiempo con Macri, remató: "Espero no encontrármelo, no me gustaría, se metió con mi libertad y mi familia".