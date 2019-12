Charly García despidió el año en el Luna Park

Charly García cerró anoche el 2019 con un show en el Luna Park. El artista repasó sus hits en un set relativamente corto. Luego de una hora de show, el público tuvo que esperar 50 minutos para la canciñon final: "Desarma y sangra".

Charly, junto a su banda formada por "El Zorrito" Quintiero, en teclados; Rosario Ortega, en coros; más los chilenos Toño Silva, en batería, Carlos González, en bajo y el guitarrista Kiuge Hayashida, volvierón a presentar el espectáculo "La Torre de Tesla: Una analogía de la utopía", que arrancó con el clásico de Serú Girán "No llores por mí, Argentina".

"Yendo de la cama al living", "Cerca de la revolución", "Parte de la religión","Canción del 2 por 3", "In the city that never sleeps", "King Kong", "Asesíname", El aguante", y las de su último disco "Rivalidad", "Otro" y "Lluvia", fueron algunas de las canciones interpretadas.

Hacia el final, Charly se despachó con "Rezo por vos" y "Demoliendo hoteles". Luego se fue del escenario, para volver casi una hora después: "¿Todavía están ahí?", preguntó el músico para dale lugar a una reducida versión de "Desarma y sangra".