Facundo Arana habló de su lucha contra el cáncer

Facundo Arana estuvo participando de ¿Quién quiere ser millonario? como embajador de Fundaleu. Su participación fue a beneficio de esa fundación, en la que trató con éxito su leucemia cuando era apenas un adolescente. En ese marco, el actor le contó a Santiago del Moro cómo fue luchar contra esa dura enfermedad, con la intención de lograr concientizar sobre la importancia de la donación de sangre.

"Yo me recuperé de un linfoma a los 17 años en Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky. Ya estudiaba teatro. Pero, después, me hice actor y me hice muy conocido, mucho más de lo que hubiera soñado", empezó contando el protagonista de Pequeña Victoria.

"Así fue cómo en 2002 me contaron que querían que todo el mundo se enterara de la necesidad y la importancia de donar sangre, de ser donante voluntario de sangre. Y no sé por qué me quedó tanto... Yo vengo de la época de ‘se necesita con suma urgencia sangre del grupo tal...’ Y me enteré de que si hoy pusieran uno tras otro los avisos de la gente que necesita con urgencia sangre, no alcanzaría la señal entera 24 horas al día de los canales para poder cubrir la demanda", explicó Arana.

Después, Arana hizo referencia a su caso particular. "Yo tuve un linfoma de Hodgkin combinado. Lo que pasa es que a mí me fue muy bien con el tratamiento. Mi cuerpo respondió bien, mi vieja me llevó volando al médico. Yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, entonces estaba muy cerca de Fundaleu. Y el doctor Santiago Pavlovsky me atendió, como a todos, como si fuera su propio hijo. Me atendieron médicos absolutamente maravillosos", recordó Arana.

"Yo no sé si hubiera podido sobrevivir a que me dijeran que mi hermana tenía un linfoma. Me hubiera muerto. Si me preguntabas a mí en ese momento y ahora : ‘Che, ¿qué preferís? ¿Que lo tenga una persona que vos amás o lo querés tener vos?’ Yo me llevo el mundo por delante. Pero me hubiera muerto si me decían que mi vieja lo tenía. Entonces, eso es ser el gran ganador: cuando te toca a vos", confesó el actor.