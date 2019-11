Luciana Salazar, en lo de Susana Giménez: "Me escriben hombres menores de 30 años"

Luciana Salazar estuvo anoche en el living de Susana Giménez junto con su hija Matilda. Aunque intentó negarse a hablar de su vida privada, Susana logró que Salazar revelara ciertos detalles desconocidos.

"Estoy conociendo gente pero trato de mantener mi vida privada", aunque aseguró que ya no mira tanto el físico de los hombres y se mostró sorprendida que ahora se acercan a ella personas de menor edad: "Me bajó mucho el target, me escriben chicos de 30 para abajo, yo miraba gente más grande que yo, pero ahora me escriben chicos jovencitos, unos bombones".

Por otro lado, Luciana hizo referencia a las claves para mantener su físico: "Hago gimnasia, pero me encantan los hidratos, no soy de cuidarme tanto en las comidas".