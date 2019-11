Karina Jelinek habló del confuso episodio que terminó con la detención de un hombre que fue a visitarla

Karina Jelinek habló tras el confuso caso policial en el que está envuelta por la detención de un hombre, luego de haber sido invitado a su casa en un country por haber ganado un concurso para disfrutar una cena con ella, una previa en la que jamás la modelo había sugerido ningún tipo de relación sexual.

En medio de un episodio turbulento, el hombre no pagó, salió corriendo, y luego condujo a gran velocidad por las calles del barrio privado, hasta que finalmente fue detenido.

Consternada, Jelinek salió a dar su explicación frente a cámaras. "Era amigo de una amiga mía, supuestamente un chico bien. Hizo el asado, aportó algo para el asado, después se arrepintió y salió corriendo. Había niños. Y se fue corriendo con el auto, rompió la barrera. No sé qué pasó, qué tomó que se enloqueció y se fue con el auto a toda turbina rompió la barrera", explicó.

Sobre los rumores de que el hombre pensó que era una cita sexual, Karina agregó: “Después me enteré que quería otra cosa conmigo. ¡Peor todavía! Me pasó esto, le puede pasar a cualquiera. Me comí este garrón. Capaz que tomó algo... Si tomás un vino no vas a hacer eso. ¿Si estaba drogado? No pongas palabras que yo no dije”.