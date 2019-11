Indignada: Nicole Neumann cuestionó el menú de la boda de Pampita

Esta noche Pampita y Roberto García Moritán realizarán su fiesta de casamiento en el Palacio Sans Souci.

Ante la inminente "boda del año", en Nosotros a la mañana hablaron del menú, el cual indignó a Nicole Neumann.

En la recepción optaron por ceviche, tiraditos y sushi. "¿Y el que tiene alergia al pescado?", acotó la modelo.

Luego contaron que el plato principal será cordero con verduras asadas. Ahí, la reacción de Nicole fue peor: "No, no, malísimo. No me gustó. Cordero es bebito".

"Por un cordero me hice vegetariana, porque la mamá lloraba buscándolo por todos lados", concluyó.