Destrozada por un triste momento, Nati Jota sacudió las redes con un anuncio inesperado

La periodista e influencer, Nati Jota ha compartido en estos días su profundo dolor por su separación del rugbyer chaqueño Bruno Siri.

Nati Jota y Bruno Siri

Sin embargo, Nati sorprendió a sus fans anunciando que próximamente volvería a escribir un libro. “No puedo confirmarlo pero apenas me rearme un poco más voy a intentar empezar a escribir un libro sobre esta verga llamada RUPTURA”, publicó vía Twitter.

El anuncio de su posible nuevo libro y varios tuits más, con frases como "La gente consuela diciendo “nadie murió de amor”. Lo que no entienden es que cuando estás tan roto, el miedo no es morir de amor, el miedo es vivir destrozado para siempre“, Se te cayó un papel!! Sí, un papel. Xq un “cómo estás” no se te cae ni en pedo”, o “Que alguien me ame como yo amé”, generaron el revuelo en sus 850 mil seguidores de Twitter.

La periodista hizo pública vía historias de Instagram su ruptura romántica y el dolor que la embarga por estos días. En las últimas horas dio a conocer cómo seguía su corazón, publicando un audio que le mandó a una amiga, donde comparaba sus sentimientos con una montaña rusa: “subo subo, bajo bajo”.