Alerta por la salud de Ariana Grande

Ariana Grande canceló uno de sus shows debido a un extraño malestar físico que, si bien no afecta su voz, le provoca fuertes dolores en la garganta y la cabeza. Su nuevo tour, Sweetener, es uno de los más convocantes en estadios, pero hay señales de alarma que indican que podría finalizar de manera abrupta.

Desde su equipo de producción podrían tomar la drástica resolución de suspender la continuidad del tour por los síntomas de la joven. "Hola amores, todavía estoy muy enferma", expresó Ariana en sus redes sociales y preocupó a sus fans.

"No sé qué pasa pero me duelen muchísimo la cabeza y la garganta. Ya sé que sueno bien, pero me duele muchísimo y me cuesta respirar durante los conciertos", publicó y lamentó: "No sé qué está pasando con mi cuerpo y quiero averiguarlo".

Para dar aviso de la suspensión del último espectáculo, Ariana publicó un video en Instagram en el que explicó: "Lo último que querría es cancelar un concierto, más aún estando tan próximo. Me he despertado como diez veces peor y tragar es terrible. No puedo cantar esta noche, lo siento muchísimo, me siento fatal".

La cantante prometió que publicará las novedades acerca de su enfermedad y cómo continuará la gira.