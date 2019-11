Papelón: Karina Jelinek sorteó una cena entre sus seguidores, pero todo terminó mal

Acuciada por la crisis económica, Karina Jelinek decidió implementar una nueva variante para generarse más recursos para su emprendimiento de línea de productos.

"Como tengo muchos seguidores que siempre me piden que rife algo, se me ocurrió hacer regalos de mi línea (de ropa interior) entre otras cosas, hasta una pre, algunos insisten que rife una cena y me parece muy divertido interactuar", comentó en mayo pasado.

"Hay mucha inflación, hay que generar. Tampoco me sobra la plata, trabajo como cualquier persona y trato de generar todo el tiempo desde que tengo 17 años, con mis líneas, desfiles, campañas, todo", aclaró al respecto.

Sin embargo, su idea terminó en un escándalo policial.

"Escándalo policial con Karina Jelinek en Nordelta. Pará, ¿no es amiga de la cheta del mate no? No sabemos, sé que la información la tiene Mercedes Ninci", presentaron la información en Todas las tardes.

"Bueno, ¿qué ocurre?, terminaron en la policía, fiscalía, un escándalo. Resulta que Karina Jelinek se acuerdan que había hecho un concurso para sus fans, que podía ganar un fan, si pagaba dos mil pesos y venir a hacer una previa con ella. Obviamente, una previa con ella no había sexo, nada, era una reunión con ella. ¿Qué pasó? Viene el ganador, me dicen que el ganador, Jesús Martín Smigliani, un hombre de 36 años, va a la casa de Karina Jelinek a Nordelta, ella estaba con dos amigas", arrancó Mercedes Ninci.

"Ellos ya habían preparado el asado, habían comprado la bebida, todo. Él tenía que poner los dos mil pesos, se lo da a una amiga, y cuando se lo da a esta chica, a una amiga de Karina, se arrepiente, se lo saca, le saca la plata, según el testimonio que leí en el expediente, lo tiene la fiscal Laura Capra", continuó.

"Y entonces el hombre sale corriendo, se da a la fuga, empieza a discutir con los guardias de seguridad, rompe la barrera de Nordelta, las chicas que son amigas de ella, Valeria Frías y Florencia Farías, lo agarran, finalmente terminaron todos en la comisaría con una causa, y él declara que él le pidió la plata de vuelta, según expediente judicial, porque no había habido sexo, si ella nunca prometió sexo ahí", concluyó la periodista.

"Vamos a ver lo que ella ponía cuando contaba esta historia del concurso por la plata", presentó Pecoraro.

"Dice ‘aclaro que lo del sorteo es así. Lo que estoy vendiendo es una orden de compra de 2000 pesos de productos de mis líneas de cápsulas a pedido de mis seguidores. Con la compra participas de un sorteo para compartir un pre en mi casa conmigo’", informó la locutora.

"Y eso es lo que pasó con esta persona. Ganó el pre, la previa, le dio los dos mil pesos, cuando fue a poner los dos mil pesos dijo mejor no, se retiró y se piró, eso es lo que hizo", cerró Lío.