El irónico tweet de Lali Espósito dedicado a la madre de Tini Stoessel

Las seguidoras de Lali Espósito y Tini Stoessel tuvieron este lunes un nuevo encontronazo en las redes sociales. El motivo fue Mariana Stoessel, madre de la cantante, que le dio "me gusta" en Twitter a un mensaje en contra de la colega de su hija.

"Lali dice que no dará shows en Buenos Aires por la situación del país. Decí la verdad, no llenás ni un bar, cara dura, atrevida, ladrona. Tini sí tiene talento y humildad", fue el mensaje al que Mariana le puso like.

Lali dice que no dará shows en buenos Aires por la situación del país, decí la verdad no llenas ni un bar cara dura, atrevida, ladrona



stan Tini que si tiene talento y humildadpic.twitter.com/Zr3I2isnx5 — (@fancyxstoessel) November 18, 2019

Las fans de Lali explotaron de bronca en las redes y la madre de Tini salió rápidamente a aclarar que se trató de un error. "Disculpá, no es lo que pienso. Vi el video de Tini bailando y no leí lo que decía. No pienso eso de Lali ni de nadie. Mi intención no es ofender", expresó Mariana.

Al tanto de tod, Lali lanzó un mensaje en la red social muy claro: "Reafirmación: qué bendición los PADRES QUE ME HAN TOCADO".