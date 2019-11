Al final, era un "chivo": Valeria Lynch nos engañó a todos

"¡Atención! Querida gente de Twitter, tengo algo para contarles. Desde hoy, cambio mi nombre a #ValeriaNinch. Se vienen muchas cosas nuevas. #aPuroRock", escribió Valeria Lynch en su perfil de Twitter ayer por la mañana.

Horas más tarde, desde Instagram aclaró: "Uy Que revuelo se armó Para todos los que me preguntan, voy a ampliar Pasé del rock a la balada, de la balada al rock; del pelo con rulos al pelo lacio, a la cola de caballo, etc, etc, etc Cambié tantas cosas! Por que no cambiar mi nombre? #ValeriaNinch".

Sin embargo, horas más tarde grabó un video y aclaró que se trataba de un chivo de la Agencia Ninch que participará en los premios Jerry.

Recordemos que el próximo 29 de noviembre Valeria presentará su nuevo disco, "Rompecabezas".