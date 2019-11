Flor Vigna se escapó llorando y a los gritos de un móvil en vivo

Flor Vigna atraviesa por un delicado momento. La bailarina se separó de Mati Napp y, a pesar de estar distanciada de su coach del Bailando 2019, siguen teniendo un vínculo profesional.

En las últimas semanas, la artista fue vinculada con Nico Occhiato (su ex pareja). Ahora, durante un móvil para el programa Los Ángeles de la Mañana, Santiago Riva Roy, el movilero del ciclo de Ángel de Brito, la sorprendió y la encaró con micrófono en mano.

"¿Flor, como estás...?, ¿Vos estás molesta con LAM...?, ¿Te sentís maltratada...? Nos dijiste que te tratamos mal y que por eso no querés dar la nota", le consultó. En pleno apuro, queriendo evitar el tema, la bailarina contestó: "No, no estoy molesta. nadie está maltratado, es de día y tengo que cumplir con otro compromiso. No dije que me maltrataron, no tengo problema con nadie. Hagamos la nota bien así no parece que está todo mal".

Pero, al instante se arrepintió: "Mi amor no me molesta nada, no quiero hablar. Necesito irme, ya es tardísimo. Respetame, Santi", expresó.

"No guardo nada, quiero que mi vida deje de ser una telenovela. No hicimos nada. ¡Basta!", lanzó, intentando evitar las cámaras.

Con lágrimas y con bronca, Flor concluyó con una fuerte mensaje: "Inventaron un montón de cosas. Ya está, ¡basta!".