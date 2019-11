Andy Kusnetzoff abandonó la conducción de PH y tuvo un particular reemplazo en vivo

Andy Kusnetzoff inesperadamente dejó su lugar como conductor a una de sus invitadas, Laurita Fernández, durante un tramo de su programa PH: Podemos Hablar.

De esta manera, el conductor pasó al "punto de encuentro" para ubicarse como entrevistado. "Bueno, ¿Vos querés preguntar? Pasá, pasá y preguntá, todo tuyo. No hay ningún problema", le dijo Kusnetzoff a la bailarina.

"Pasen al punto de encuentro los que tuvieron problemas en la convivencia", disparó Laurita aprovechando para promocionar la tira en la que debutará próximamente como protagonista, titulada precisamente Inconvivencia.

Ante la inquietud de la bailarina, todos los invitados pasaron al frente pero el testimonio de Kusnetzoff fue el más llamativo. "Una convivencia que tuve, que no es con mi mujer actual, en la que me separé para mí por esto, pero seguro también había otros temas. A ella le molestaba mucho: toalla mojada en la cama, mucho, al extremo. Y a mí me molestaba que le moleste tanto. Porque yo entiendo que esté mal, pero llega un momento en el que estás sobre reaccionando", recordó Andy.

"Mirá cómo lo contás, no decís: ‘Yo dejaba la toalla tirada, no estaba bueno, a ella no le hacía bien’. A vos te molestaba que a ella le molestara…", retrucó Emilia Mazer. Por lo que el conductor respondió en tono de ironía: "Ahora entiendo por qué la gente no quiere venir a este programa".

Y luego siguió: "Le molestaba que me sacara el saco, queda ahí tirado, y quedó… Para mí era un tema de cada uno. Como a ella le molestaba, lo levantaba. Pero me empezó a molestar que fuera tan obsesiva del orden, y a ella le molestaba que yo fuera tan ‘bueno, no pasa nada’". Y finalmente cerró: "A mí me molesta el obsesivo del orden y yo no quiero vivir así, y vos o Nico son así", le preguntó Kusnetzoff a Laurita Fernández. La actriz y actual pareja de Nicolás Cabré respondió: "Si alguien viene a casa y toca la pared lo sufrimos y nos mirando sabiendo que la estamos pasando mal". Y también reveló una particular costumbre que comparte con su novio: limpiar la mampara del baño con un limpiavidrios después de bañarse.