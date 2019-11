El motivo que llevó a Paula Chaves a bajarse de la obra que iba a protagonizar con Pedro Alfonso

Paula Chaves sorprendió a todos al confirmar a través de Instagram que no será parte de la obra Atrapados en el museo, que se estrenará el próximo 25 de diciembre en Carlos Paz. La conductora será reemplazada por la modelo y actriz Julieta Prandi, quien compartirá la dupla protagónica junto a Pedro Alfonso, la pareja de Paula.

En menos de 24 horas, se supo que el verdadero motivo de su baja tenía que ver con la llegada de su tercer hijo.

“Lo voy a decir directamente. Paula Chaves se bajó de la obra porque está embarazada otra vez”, dijo Ángel de Brito en LAM.

En el comunicado que había emitido la conductora de Bake Off, Chaves no había especificado ningún motivo con respecto a su decisión de bajarse de la obra. Se había limitado a decir: "Es una necesidad mía la de no estar este año en la obra, ojalá más adelante pueda das más explicaciones, por el momento no las tengo, solo decirles que necesito estar más tiempo en casa con mis hijos. De todas formas, ahí estaremos para acompañar a Pepe, pero este año abajo del escenario”.