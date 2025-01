Brote de gastroenteritis en Brasil: hospitales colapsados

La temporada de verano 2025 en Brasil comenzó con un brote de gastroenteritis que ha desbordado los hospitales en varias de las principales zonas turísticas del país como Río de Janeiro o Santa Catarina. Las largas esperas para recibir atención médica y la saturación de los centros de salud están afectando tanto a locales como a turistas, incluidos muchos argentinos que han visitado el país durante las vacaciones.

Solo en diciembre hubo alrededor de 2000 casos en Guarujá y las autoridades del estado de San Pablo relevan el alcance en municipios vecinos; también se reportaron episodios en Florianópolis donde más del 22% de las playas turísticas se encuentran contaminadas

A pesar de la desestimación por parte del Gobierno de Santa Catarina, existen antecedentes en el sur de Brasil. Hace dos años, en enero de 2023, Florianópolis tuvo que llevar a cabo análisis de muestras vinculadas a una epidemia de diarrea aguda debido a la detección de norovirus en muestras fecales de pacientes, así como en agua de ríos y playas.

En ese momento, más de 3000 personas se vieron afectadas y requirieron atención médica. Durante el verano de 2023, los casos en Florianópolis no fueron los únicos, ya que se propagaron a otras playas del estado de Santa Catarina. Allí, la Secretaría de Salud de la región mencionó “una combinación de agentes causales”; sin embargo, pocos días después tuvieron que corregir su declaración, ya que se reportaron 16.000 casos relacionados con el brote, de un total de 25.000 atendidos en los centros de salud locales, todos por gastroenterocolitis.

Este brote ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema sanitario brasileño, especialmente en las ciudades más visitadas. Las autoridades sanitarias brasileñas han explicado que, aunque las enfermedades gastrointestinales son comunes durante la temporada de calor, el aumento de casos ha generado una presión extra sobre los hospitales. El aumento de turistas en pleno verano complejiza aún más la situación.

Con los hospitales públicos de los principales destinos turísticos de Brasil colapsados, los turistas se han visto en la necesidad de buscar atención médica en el sector privado. Sin embargo, la alta demanda ha dificultado que los pacientes consigan atención inmediata, lo que ha dejado en claro la importancia de contar con opciones médicas accesibles fuera del sistema público.

Se dispara la contratación de Seguros de Viaje para Brasil

Dada la situación actual, quienes planean viajar a Brasil están cada vez más contratando seguros de viaje con coberturas cada vez más elevadas debido a las crecientes necesidades.

Plataformas como Asegura tu Viaje permiten comparar distintas opciones y elegir la cobertura de Asistencia al Viajero más adecuada a las necesidades del viajero. Tener un seguro que incluya atención médica en hospitales privados, consultas online y asistencia a domicilio puede marcar la diferencia, especialmente cuando el sistema público de salud no está en condiciones de ofrecer una respuesta rápida.

“Para quienes viajen a Brasil recomendamos contratar una cobertura como mínimo de usd 50.000 de Asistencia Médica” comenta Maximiliano Pazos, Director Comercial de Asegura Tu Viaje. “A nivel precios las compañías arrancan desde los usd 2 dólares diarios hasta llegar a usd 6 como en el caso de Assist Card, que brindando la misma cobertura de que otras compañías con el mismo servicio, es hoy la opción más cara del mercado”



A su vez, Go! Assistance ofrece asistencia al viajero con una variedad amplia de planes, como el Go! Smart (que cuenta con $80.000 USD de cobertura ante accidentes, enfermedades y preexistencias, así como medicamentos ante hospitalización y más) como el Go! Nomads, con cobertura de $150.000 USD, incluyendo traslados al aeropuerto.

“Brasil es el destino turístico del mundo con mayor frecuencia de casos por parte de los viajeros, a la combinación de temperaturas extremas, insectos, deficiencias bromatologícas en los restaurantes de playas y agua, se le sumó este año la situación de playas contaminadas” comenta Florencia Baez, Responsable de Comunicación de GO! Assistance.

Desde Go! Assistance también informan que durante 2024 se enfocaron en concretar coon convenios con prestadores directos en Brasil, por lo cual los turistas pueden acceder a clínicas privadas y servicios de telemedicina que permiten consultas médicas en línea en cualquier parte de Brasil. Estos médicos pueden emitir recetas válidas en el país, facilitando la compra rápida de medicamentos.

La importancia de contar con un Seguro de Viaje

Con la situación sanitaria en Brasil afectada por el brote y los hospitales saturados, es fundamental que los turistas tomen precauciones adicionales. Los planes de Asistencia al Viajero brindan un conjunto de coberturas que protegen a los viajeros en caso de enfermedades, accidentes, odontología de urgencia así como tambien una combinación de servicios pensados a asistir en tiempo real cualquier imprevisto que pueda surgir durante las vacaciones.

“Las coberturas de los planes de asistencia en viaje no se limitan a brindar servicios de atención médica, que es la cobertura más usada y la principal, sino que también protegen a los viajeros ante imprevistos como pérdidas de equipaje, documentos, reservas, asistencia legal, servicios concierge” comenta Eliana Rombola, Responsable de Producto de Latin Assistance, otra de las compañías que se presentan como las más convenientes en relación a precio y cobertura para este destino. Latin Assistance cuenta con planes desde los usd 15.000 de cobertura con valores desde usd 1.5 diarios.

Algunos seguros de viaje incluyen opciones como atención médica online y servicios de doctor a domicilio, lo que permite a los turistas recibir orientación médica rápida y eficaz sin la necesidad de recurrir a los hospitales locales, que en este momento están desbordados.

Un recordatorio de la importancia de estar preparados

El brote de gastroenteritis en Brasil resalta lo impredecible que puede ser prevenir algunos detalles que pueden ocurrir en un viaje, especialmente en lo que respecta a la salud. Las enfermedades pueden surgir en cualquier momento, y contar con una cobertura médica adecuada es la mejor forma de garantizar que, en caso de un imprevisto, los turistas puedan recibir atención médica rápida y eficaz. A su vez, es fundamental tener algunos puntos clave en mente para no contraer ninguna afección.

Cuales son las medidas preventivas para evitar la gastroenteritis durante tu viaje a Brasil

Para reducir el riesgo de contraer gastroenteritis durante el viaje, es fundamental tomar ciertas precauciones. Algunas medidas clave incluyen:

Higiene de manos: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente antes de comer y después de ir al baño.

Evitar alimentos crudos o poco cocidos: Es recomendable no consumir alimentos que no estén completamente cocidos, como pescados, mariscos o carnes.

Agua embotellada: Consumir solo agua embotellada o asegurarse de que el agua del grifo haya sido debidamente purificada antes de beberla.

Evitar el contacto con personas enfermas: Si se detectan síntomas de gastroenteritis en otras personas, mantener distancia para evitar el contagio.

Revisar la higiene de los lugares donde se come: Elegir restaurantes que sigan buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria.

Estas medidas simples, pero efectivas, pueden reducir significativamente el riesgo de contagiarse con gastroenteritis y asegurar una experiencia más saludable durante el viaje.