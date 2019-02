¿Vestir de blanco para contrarrestar las altas temperaturas?

Si te dijera que vestir de blanco ayuda a bajar la temperatura corporal, ¿lo creerías? Aprovechá las virtudes de este tono, porque ¡sí! A diferencia del color negro -que absorbe las radiaciones solares- el blanco las refleja.

Te damos algunas ideas:

fotos colores claros

Pero ojo: así como es importante la elección del color, también es importante la elección del género de nuestras prendas, ya que no sólo recibimos calor del sol, sino que nuestro cuerpo también lo produce. Por eso, cuando las temperaturas azotan, debemos elegir looks en tonos claros -idealmente blanco- confeccionados en telas que permitan la liberación del calor corporal. Las opciones más clásicas son el lino y el algodón, aunque también existe un sinfín de fibras textiles combinadas que no se arrugan tanto y que poseen estas características. Sólo tenemos que procurar que sean livianas, y que la trama sea un tanto abierta.