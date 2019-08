Trucos de estilismo para parecer más alta

El primer recurso es, por supuesto, el más obvio: usar calzado con taco. Sin embargo, si no te gusta usar zapatos altos, hay otras opciones a las que se puede recurrir, como:

- Color

Look monocromático.

El color es un gran aliado para elongar la figura: cuando elegimos un look monocromático (en el que todas las prendas son de un mismo color) el ojo “escanea” el cuerpo sin interrupciones, brindándole mayor sentido de la verticalidad a la silueta.

- Proporción

Chequea la proporción de las prendas y accesorios.

Hay que cuidar las proporciones de las prendas y accesorios, y asegurarse que estas sean coherentes con la altura. Para esto es importante chequear cómo queda la ropa en un espejo de cuerpo entero y recordar que las prendas plus size o muy voluminosas, así como carteras y accesorios XXL, sólo contribuyen a acortar la percepción de tu altura.

-Tipología

Ideal que sea tono del mismo color o estampado.

En cuanto a tipologías de prendas superiores son ideales las entalladas y con escote “v”. Y nunca te olvides de esto: que no sobrepasen la mitad de la cadera. En cuanto a prendas inferiores elegí tiros altos, pantalones rectos y faldas lo más cortas posible, ya que estas generan la sensación de piernas más largas (acá las medias tintas no van: pescadores, capris, faldas midi… ¡out!). ¿Vestidos? ¡Sí! Además de cortos también pueden ser largos, sólo hay que procurar que la falda no sea muy ancha.

- Estampados

Las rayas verticales ayudan a elongar la figura, no así las horizontales.

A la hora de llevar estampados, optá por rayas verticales y por estampados pequeños en donde la figura y el fondo no estén muy contrastados.

- Zapatos

Stiletto nude: estiliza, viste y va con todo. ¿Algo más?

En cuanto al diseño, es recomendable que no tenga pulsera y que sea lo más “escotado” posible, por ejemplo, el clásico stiletto. ¿Color? Del mismo tono que la prenda inferior o en su defecto nude, ya que este se “camufla” perfectamente con el tono de nuestra piel, generando sensación de continuidad y la ilusión de piernas más largas.

¿Te animás a poner en práctica estos trucos? ¡Contanos cómo te va!

TIPS BY NATACHA CAPELLO