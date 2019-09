¿Te animás al make up para hombres?

Cada vez somos más los hombres que nos preocupamos por nuestra imagen y que nos encanta cuidarnos y arreglarnos diariamente. Seguro tenés tu ritual de belleza que aplicás a diario, pero puede que el maquillaje siga siendo tu asignatura pendiente, y es que cada vez son más los productos dedicados a este grupo de cosméticos masculinos.

Contornos de ojos, bases de maquillaje, iluminadores, polvos compactos, todo un mundo de productos para que te sientas lindo y a gusto con vos mismo.

Siempre que hablamos de maquillaje tendemos a dar por hecho que es para mujeres, pero lo cierto es que no siempre tiene que ser así. Existe el maquillaje para hombres, puesto que muchos hombres reivindican su derecho a poder mejorar su aspecto con los diferentes trucos que la cosmética ofrece para así potenciar sus rasgos o disimular sus imperfecciones. Acordate que el maquillaje busca mejorar tu look de forma natural y que no se note que lo llevás puesto.

El pronóstico lo hacen expertos en el sector de la belleza masculina que está en franco crecimiento gracias, entre otras razones, a que el estigma de que ellos no deben cuidarse ni arreglarse esta quedado en el pasado.

A continuación te cuento que es aconsejable seguir a la hora de entrar en el mundo del maquillaje masculino. Consultamos con Macarena Montoya (Make up Maca Montoya) y nos brindó una serie de tips y consejos que no deben faltar.

Kit basico de maquillajes:

• Mascara de pestañas tranparentes: Se puede utilizar en cejas, pestañas y barba.

Kit de maquillaje.

• Base de maquillaje del tono de la piel para unificar.

• Brocha de base para crear un efecto más natural al difuminar.

Brocha.

• Corrector de ojeras del tono de la piel o un tono más claro. Para ojeras muy marcadas consulta con un especialista para que te ayude a encontrar el tono ideal para tu tono.

Corrector.

• Polvo compacto del tono de la piel para matificar ( sacar brillo excedente) o polvo volátil del mismo tono.

Paso a paso: maquillaje para hombres

• Prepara la piel, limpia, tonifica e hidrata. Esto es fundamental para lograr un maquillaje perfecto.

• Necesitarás una base de maquillaje, un corrector de ojeras y unos polvos matizantes. Estos 3 productos te ayudarán a igualar el tono de la piel y a parecer más despierto y despejado. El paso a paso es muy fácil, no tardarás más de 5 minutos en hacerlo.

• Para empezar, aplica con la ayuda de una brocha.

• Si tienes barba, evita esa zona. Si no, no te olvides de extender el producto hasta las orejas, línea de crecimiento del pelo y línea de la mandíbula.

• Después, para cualquier granito que te haya salido o para unas ojeras muy marcadas, aplica el corrector sobre esas zonas y difumínalo con la yema del dedo.

• Para terminar, evita que tu cara se cubra de brillos con unos polvos matizadores. Utiliza una brocha para polvos y pásala por toda la cara. Haz énfasis en la zona T (nariz, frente y barbilla porque es donde suele acumularse antes el exceso de grasa).

• Recuerda quitarte el maquillaje antes de acostarte, utilizando desmaquillaste o aguas micelares. Luego humecta o hidrata con tu crema habitual.

Los maquillajes para hombres ya son una realidad. Está tendencia es una rutina cosmética que te permitirá mantener un aspecto más prolijo. ¿Te animás a esta tendencia?