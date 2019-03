Seis ambientes para decorar con cuadros

Cuadros. ¡Qué tema! Por su tamaño, forma, color y hasta imagen pueden condicionarnos en colocarlos o no. No sabemos por qué, pero los amas o los odias… los colocas en todos lados o no colgás ninguno.

Por eso con Sofía Mosquera, creadora de estos hermoso cuadros, diseñamos 6 espacios para que te inspires y dejes de tener “miedo” a la hora de colocarlos. ¡Mirá!

Comedor

Comedor

Es el ambiente más común para colocar cuadros, porque por lo general son los espacios más grandes de la casa.

En el comedor de Sofía la luz natural que ingresa aporta armonía y agranda el ambiente. Las paredes están pintadas en un gris azulado y los muebles son de madera con hierro.

cerámica aluminé diseño

El cuadro que elegimos para este espacio es abstracto de técnica mixta que llena el living de vitalidad y energía.

Su gran tamaño llama la atención por donde se mire y va en perfecta armonía con la consola de madera.

¡No te olvides de poner plantas, cambian increíblemente un espacio!

Recibidor

Nada más lindo que llegar a casa, sacarse los zapatos y dejar las llaves en el mueble de entrada.

En este caso, mostramos que no hace falta colgar un cuadro. Podes apoyarlo contra la pared y acompañarlo con objetos decorativos o libros.

Si tu entrada no es muy grande, tenes que tener en cuenta el tamaño y color del cuadro ya que puede achicar el ambiente.

Este cuadro es ideal porque está en armonía con el del comedor y permite que haya una unión visual.

Espacio común

¡No tengas miedo a los cuadros en el exterior! Siempre y cuando se encuentren protegidos.

cerámicas de aluminé diseño

Esta galería con parrilla es ideal para estar con amigos o simplemente descansar un rato.

Existen varias opciones para este espacio: Por un lado, colocar varios cuadros logrando que entre todos formen un rectángulo visual del mismo largo que el sillón o, como hicimos en este caso, colocar uno solo en el centro generando un punto visual.

Zona de lectura

Para este ambiente relajado y calmo no conviene utilizar colores fuertes ni cuadros muy grandes.

Por un lado porque el espacio es reducido y por el otro, porque pueden generar alteración en el descanso. Por eso, optamos por dos cuadros pequeños de temática vegetal

Habitación

La posibilidad de colocar cuadros en una habitación es bastante amplia pero, por lo general, se colocan arriba de la cama como respaldo.

cerámicas de aluminé diseño

A los costados de la cama se colocaron elementos para equilibrar el peso visual y que no sea en un solo bloque (cama + cuadro)

cerámicas de aluminé diseño

¡No tengas miedo a las plantas en las habitaciones! Cambian el oxigeno y las energías.

