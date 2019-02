SanValentín: cómo elegir lencería que potencie tus curvas

Aunque a veces parezca difícil, encontrar tu mejor versión es más sencillo cuando encontrás los diseños de ropa interior (y ropa en general) que benefician tu silueta al máximo. El objetivo es llamar la atención a las partes que considerás tus fortalezas, dejando en segundo plano aquellas zonas que preferirías no resaltar.

Tips by Natacha Capello

Ahora a lo práctico:

Aquellas que tienen poco busto no poseen grandes restricciones a la hora de elegir, ya que no necesitan corpiños que cumplan la función de “sostener”, por lo que pueden optar por gran variedad de diseños: breteles ultra finos, sin breteles, o, para dar volumen extra, corpiños push up.

sin busto

-Por el contrario, aquellas que cuentan con mucho busto que necesitan sostener, siempre deberían optar por corpiños de tejido firme, reforzado con breteles y tiritas anchas, y evitar diseños que corten el busto a la mitad o que queden “incrustados” en hombros o espalda.

Mucho busto sostener

-Si tenés mucho busto pero no necesitás un corpiño que cumpla la función de sostén, no es necesario elegirlos reforzados ni con tiras gruesas, el único limitante es tu estilo: podés elegir diseños sexy, románticos, deportivos, o los que más te gusten.

Mucho busto

Para aquellas que tienen poca cintura y pancita, una buena opción es animarse a diseños enterizos, tipo triquini o con recortes que emulen curvas. Estos no sólo “dibujan” la cintura, sino que además cuentan con un plus: son sumamente sexy.

Poca cintura

-Si tenés mucha cadera, es importante cuidar la proporción visual entre el tamaño de la bombacha y la silueta. ¿Esto qué quiere decir? Que si optamos por diseños muy reducidos, como tangas con tiritas finas y en colores que contrasten con la piel, la cadera en comparación se percibirá más grande. Por esto, es ideal seleccionar diseños que guarden relación con la cadera, como vedetinas o cullotes.

Mucha cadera

Por el contrario, si tenés poca cadera, las bombachas con costados anchos y vuelo pueden ser una excelente opción, ya que darán la sensación de mayor volumen. Para las más osadas, los diseños con liga son un gran aliado, ya que tienden a agrandar la zona.

Poca cadera

Si tenés torso largo o corto, podés compensarlo fácilmente modificando la línea de la cintura, corriéndola ópticamente según conveniencia. Para las que tienen torso largo, lo mejor es optar por bombachas tiro alto, y por el contrario, el tiro bajo alargará la zona para las que tengan torso corto.