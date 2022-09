Tres tendencias de cejas para perfilar tus facciones

La tendencia en cejas es vintage. La temporada se rige por un aire nostálgico que tiñe la forma de las cejas con cierto aire retro.

Te contamos lo que las influencers y TikTok no te cuentan de cómo lograrlas, tal como las viste en las pasarelas de moda que apostaron a looks con mucha presencia y estilo desde la apariencia del propio rostro, el make up y el estilismo general más allá de las prendas.

Tendencia en cejas: cómo obtener el perfilado que se usa, y te conviene

Si te apuntas al dejo de nostalgia que es tendencia a la hora de arreglar tus cejas ésto es lo que debes saber: hay de todo tipo y aunque debes guiarte por los rasgos faciales, estas propuestas de cejas están elegidas porque son adaptables a distintos rostros ¡Anímate a acertar con alguno de estos diseños y renueva tu look!



Definitivamente, con aire a la moda del 2000. Fuente. Instagram @bellahadid

Finas y rectas, como Bella Hadid

Las cejas ya no se usan ultra finas como en los 2000 pero vuelven un tipo de cejas delgadas más naturales.

En contraposición a las cejas anchas con el estilo de mirada intenso de la española Úrsula Corberó o de Rosalía, por ejemplo, existe la tendencia al acabado recto, pulido y más prolijo horizontalmente, opuestas a las que las peinan hacia arriba para ganar volumen.

Quizás con un aire net, estas cejas se perfilan como vanguardistas y la única regla es seguir la constante de afinar, maquillar con iluminador alrededor y no esquivarle a los looks naturales, casi sin make up.

Favorecen los rostros con ojos caídos, las facciones redondeadas y poco angulosas. Super natural, las cejas laminadas crean un efecto alisado. Fuente. Instagram @haileybieber

Cejas laminadas

Este estilo se puede amoldar a todo tipo de cejas y como te guste llevarlas: bien arqueadas, con pico, rectas, delgadas o gruesas.

Se trata de un acabado que todas las influencers adoptaron enseguida por su capacidad de dar más definición a la forma de ceja elegida, sea cual fuere. Es el aspecto de cepillado hacia arriba, que hace que luzcan más simétricas y un poco más anchas, lo cual conlleva un efecto ganador: el de intensificar la mirada.

Si no tienes las cejas rebeldes, puedes lograrlo tú sola con un cepillo de cerdas duras o un peina para cejas. En caso de que te inclines por una técnica más duradera, se realiza en un salón especializado el alisado de cejas, que aporta gran control para acomodarlas.

El laminado de cejas dejará las cejas peinadas hacia arriba como si acabaras de pasarle el cepillo pero sin esfuerzo alguno, de forma semipermanente. En resumen, se trata de una especie de planchado que queda super natural y además, es temporal. Las cejas gruesas potencian la mirada Fuente. Instagram @NIKKI_MAKEUP

Cejas gruesas y con volumen

Bien pobladas y anchas, las cejas conocidas como fluffy son una tendencia fuerte en el panorama beauty actual. Lo que debes hacer es seguir la forma natural de tu silueta original de ceja y perfilarlas apenas, para afinarlas solo un poco hacia la cola de la ceja.

Si no tienes suficiente vello puedes despeinarlas un poco con un voluminizador de cejas que las hagan lucir rebeldes y potentes.



