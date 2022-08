Qué hay que saber a la hora de realizar un tratamiento de fertilidad

Hablamos con Belén García Ojeda, especialista en ginecología, obstetricia y medicina reproductiva, sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizarse un tratamiento de fertilidad y cuáles existen. La medicina reproductiva avanzó mucho en los últimos tiempos y hay procesos muy modernos para abordar, siempre bajo el asesoramiento de especialistas que te generen confianza.

“Siempre se ha dicho que el 15% de las parejas no logran tener hijos naturalmente. Pero hoy ese número aumentó y se calcula que de 2 a 3 parejas de cada 10 pueden presentar problemas para embarazar. Actualmente, encontramos una problemática sociocultural que es la postergación de la maternidad. Las parejas consultan luego de 1 a 3 años de búsqueda espontánea, con mayor edad ambos. Existen contaminantes, disruptores endocrinos o estrés que, a diario, afectan la salud reproductiva de las personas”, explicó.

Belén explica que hay ciertos exámenes específicos de fertilidad. A ella le gusta, aunque parezca que son muchos, estudiar los tres pilares básicos para lograr el embarazo: ovarios, se evaluará reserva ovárica y si ocurre ovulación; útero, trompas permeables, pólipos, miomas y adherencias; espermatozoides, calidad y cantidad. Como también, solicita ecografía ginecológica con recuento folicular, cultivo de flujo, histerosalpingografía, laboratorio hormonal, estudios ginecológicos de rutina, espermograma y espermocultivo.

“En cuanto a los tratamientos de fertilidad encontramos los de baja complejidad, como la estimulación de ovulación y relaciones programadas, inseminación intrauterina con semen de la pareja o semen donado. Y los de alta complejidad, que son la fertilización in vitro, ICSI (inyección espermática dentro del citoplasma del óvulo), vitrificación de gametas (óvulos o espermatozoides, tejido ovárico), vitrificación de embriones, ovodonación, útero subrogado, gestación por sustitución o estudio genético preimplantatorio, en casos de aborto recurrente, edad materna avanzada o alguna enfermedad genética o cromosómica en la familia o en los pacientes”, sumó.

La especialista contó que, sobre todo, las mujeres que nacemos con un número limitado de óvulos y en el transcurso de nuestras vidas van disminuyendo de forma más acentuada y a mayor velocidad, a partir de los 35 años, a través de un mecanismo de muerte celular llamado apoptosis. Hay mujeres en las que le va a ocurrir en edades precoces como también vemos pacientes de 43 años con buena cantidad de óvulos. Por lo que no se puede aumentar la fertilidad pero sí se puede mantener y que esta muerte celular no se acelere. A través de:

Llevar un estilo de vida saludable. Alimentarnos con muchas frutas, verduras, pescado u omega 3 porque son fuentes de vitaminas y minerales. Comer más natural y evitar productos industrializados, empaquetados y con un porcentaje elevado de productos químicos. Consumir menos sal, azucarados y gaseosas. Ni hablar del cigarrillo que es tóxico para todas las células del sistema.

Hacer actividad física y mantener un peso normal.

Tratar de manejar el estrés.

Incluir salidas sociales. Juntarse con amigos o familia y no aislarse (muy común en pacientes que no logran el embarazo y ven que el resto del mundo sí).

Descansar, dormir y tener un sueño reparador.

“Los tratamientos comienzan, en mujeres menores de 35 años, luego del año de búsqueda o antes si tiene algún antecedente de cirugía ovárica, endometriosis o de enfermedad autoinmune que pueda bajar su reserva ovárica, en pacientes entre 35 y 38 años, a los 6 meses de búsqueda. En el caso de 38 años o más y en parejas igualitarias o mujeres solas, se inicia cuando consulta”.

“Los tratamientos de fertilidad se contraindican cuando los pacientes tienen una enfermedad terminal, si pone en riesgo su vida o del futuro embarazo. Como también, en patologías psiquiátricas severas y obesidad mórbida. Por lo general ,se solicita autorización del médico de cabecera si padece alguna patología crónica”, añadió Belén.

“Es recomendable no postergar la búsqueda, consultar al ginecólogo y sacarse dudas y miedos, reconocer los días fértiles. Además, en pacientes que menstrúan cada 28 días, tratar de tener relaciones entre los días 12 y 16 del ciclo, cada 2 días, pero que no sea una obligación o una tarea. Es importante disfrutar el proceso de búsqueda y si no ocurre consultar. Muchos pacientes no hacen tratamiento pero el saber que están bien ayuda”.

Belén finalizó explicando que es importante que sepan que el camino no es fácil y muchas veces se hace largo, pero tener paciencia y sentirse acompañada es fundamental. Hoy la ciencia nos permitió avanzar un montón en medicina reproductiva y hasta pacientes que han padecido un cáncer pueden tener hijos. Y las mujeres que, todavía, no están decididas o no quieren encarar un embarazo solas tienen la opción de vitrificar óvulos.

¡Muchas gracias Belén por explicar y compartir tu conocimiento acerca de los tratamientos de fertilidad!