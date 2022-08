Llevar una alimentación saludable es muy costoso: ¿mito o realidad?

Ayer, 11 de agosto, se celebró el Día del Nutricionista en honor al nacimiento del Dr Pedro Escudero. Él realizó grandes aportes y avances en materia de nutrición. Por esta razón, conmemoramos el día charlando con Agostina Canto y Santiago Gomez Centurion, dueños de Focus Nutrición, sobre sí es un mito o no que comer saludable es caro y cuáles son las recomendaciones generales para lograr una alimentación saludable.

Agostina es licenciada en nutrición y Santiago Gómez Centurión es médico clínico. Foto: Instagram.

“Nutrirse saludablemente implica no sólo darle a nuestro cuerpo los macronutrientes (proteínas, hidratos de carbono y grasas) y micronutrientes (vitaminas y minerales) necesarios para que el cuerpo pueda llevar a cabo todas sus funciones habituales, sino también realizarlo en las cantidades suficientes y con alimentos de buena calidad que cuiden nuestra salud”, explicaron.

Las guías de la American College of Cardiology (ACC) y la American Heart Association (AHA) nos dan algunas recomendaciones generales para lograr tener una alimentación saludable:

Ajustar la ingesta y gasto de energía para lograr y mantener un peso corporal saludable. Come muchas frutas y verduras, eligiendo amplia variedad. Elegí alimentos elaborados, principalmente, con granos integrales en lugar de granos refinados. Elegir fuentes saludables de proteína: proteínas de plantas (legumbres y cereales), pescados y mariscos, lácteos bajos en grasa o sin grasa en lugar de enteros y si desea carne o aves, elija cortes magros y evite las formas procesadas. Usar aceites vegetales líquidos en lugar de aceites tropicales (coco, palma y palmiste), grasas animales (mantequilla y manteca de cerdo) y grasas parcialmente hidrogenadas. Opta por alimentos mínimamente procesados en lugar de alimentos ultraprocesados. Minimiza la ingesta de bebidas y alimentos con azúcares añadidos. Elegí y prepara alimentos con poca o ninguna sal. Si no bebes alcohol, no empieces; si elegís beber alcohol, limita la ingesta. Sigue estas recomendaciones independientemente de dónde se preparen o consuman los alimentos.

“Ahora bien, debido a la amplia difusión de “dietas” que incluyen alimentos, en ocasiones, de alto costo monetario, existe el mito bajo el cual muchos creen que alimentarnos saludablemente es muy caro y poco accesible. Esto, lleva a consumir alimentos que son ricos en azúcares, grasas saturadas y pocos nutrientes que parecen a simple vista más baratos”, añadieron.

Es muy importante saber qué tipo de alimentos consumimos. Foto: Pinterest.

Sin embargo, hay formas de conseguir todos estos nutrientes en alimentos cuyos costos son similares o hasta más bajos. Acá te damos algunos consejos:

Frutas y verduras: son fuentes de vitaminas, minerales, fibra y saciedad. Siempre trata de buscar variedad y opciones de estación que son las más económicas. Por ejemplo:

Para el otoño-invierno es aconsejable consumir frutas, como la naranja, pera, pomelo, banana, mandarina,manzana, limón, caqui, bergamota, papaya y membrillo. En cambio, se pueden consumir verduras, como la remolacha, repollo, repollitos de bruselas, zanahoria, zapallo, zucchini, brócoli, cebolla, cebolla de verdeo, coliflor, chaucha, acelga, espinaca, batata, berenjena, berro, ajo, hinojo, nabo, rabanito, radicheta, apio, entre otros.

En la temporada primavera-verano, las frutas que se recomiendan son el durazno, cereza, manzana, pera, uva, melón, sandía, damasco, ciruela, ananá, arándanos, higo, kiwi, mango y maracuyá. En cuanto a las verduras, berenjena, zapallo, calabaza, zapallito, zucchini, arvejas, chaucha, remolacha, morrón, pimiento, pepino, cebolla de verdeo, ajo y rábano.

Granos integrales: son fuentes de hidratos de carbono y fibra. También podemos encontrar estos hidratos saludables en la papa, el choclo y el camote.

Fuentes saludables de proteínas: siempre que pensamos en proteína pensamos en carne. Sin embargo, hay fuentes muy saludables en plantas y que son más económicas: las legumbres (lentejas, garbanzos, arvejas, porotos) y los cereales (avena, cuscús, soja, sémola). También, el pescado, los lácteos y el huevo. Y si deseas carne, el pollo es una opción súper versátil y más barata. Finalmente, si deseas reemplazar las carnes, una opción muy económica y similar es la soja texturizada, si no la conoces, ¡anímate a probarla!.

Grasas saludables: la palta es muy rica pero costosa, sin embargo, podemos reemplazarla por otras fuentes más económicas como aceites vegetales, semillas y algunos frutos secos.

Recuerda consumir frutas y verduras de estación. Foto: Pinterest.

En conclusión, Agostina y Santiago, agregaron que alimentarnos saludablemente no debe ser costoso ni difícil, no debe ser una complicación ni sólo para unos pocos. Hay que buscar y elegir alimentos que sean de nuestro agrado, que se adecuen a nuestros usos y costumbres, a nuestros gustos y horarios, que podamos disfrutar día a día sin hacer de la alimentación algo complejo que no se acomode a nuestra vida.

“No necesitas salmón, quinoa o harina de almendras, no necesitas quesos europeos, sal del himalaya o costosos suplementos que prometen milagros. Necesitas alimentos comunes y corrientes que consigas a la vuelta de tu casa y consumirlos en las cantidades que tu cuerpo necesita”, finalizaron.

