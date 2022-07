Los mejores tratamientos para combatir arrugas

Emilia Badias, especialista en medicina estética, nos contará acerca de los tratamientos para el rostro ideales para hacerse dependiendo la época del año y la edad del paciente. Algunos de ellos son el peeling, el botox y la radiofrecuencia. ¡Este invierno opta por tratamientos saludables y rejuvenecedores!

Entre los 20 y los 30 años, lo que se recomienda siempre son todos los tratamientos para el rostro que tengan que ver con la calidad de la piel, es decir, limpiezas profundas, plasma rico en plaquetas, de peeling e inclusive radiofrecuencia.

A partir de los 35 años hay que aumentar la frecuencia de este tipo de tratamientos, así como también se pueden empezar a utilizar otros que sean preventivos de arrugas, como es el baby botox. En ese caso, se aplica una dosis un poco más baja y adecuada a cada paciente. Es bastante artesanal para el tratamiento de arrugas dinámicas del tercio superior facial.

Más adelante, lo que vamos a utilizar son tratamientos que tengan que ver con reposición de volumen y tratamiento específico de arrugas estáticas, como los rellenos o los fillers. Así como también, a partir de los 40 y 45 años, son súper útiles todos los tratamientos de bioestimulación facial para trabajar en el aspecto de la flacidez.

¿En invierno sólo se tratan daños producidos en verano?

El invierno es ideal aprovechar los distintos tipos de tratamientos, como los peelings, para recuperar la calidad de la piel un poco más profunda, que no son recomendados en el verano. Y no solo a tratar los daños producidos en el verano, pero si es cierto que al reducir el índice UV y al no ser un clima tan caluroso, puedo aprovechar más estos tratamientos.

¿Qué tratamientos para el rostro se hacen en esta época del año?

Con las bajas temperaturas se aprovecha para hacer exfoliación de la piel, ya que es más difícil en verano por el tema de la radiación UV, por eso se ha restringido el uso de los peelings. Hay que tener en cuenta que se pueden hacer tratamientos de exfoliación un poco más intensos pero no implica que el resto del año no pueda hacerlo porque la tecnología de este tipo de tratamientos ha mejorado. Por lo cual, si el o la paciente se cuida bien de la radiación solar, podría hacérselos en otro momento también. Además, se retoman todos los que tienen que ver con la calidad y el aspecto de la piel en general, como el plasma rico en plaquetas, rellenos, toxinas botulínicas, tratamientos con láser. Los últimos, se pueden hacer todo el año pero si nos ponemos a pensar en los láser en general, como el CO2, se restringe mucho a esta época invernal por el índice UV.

¿Debo cambiar mis cremas faciales?

No es necesario cambiar todas las cremas faciales pero si hay cuestiones de adecuación, sobre todo, en los tratamientos de cremas antienvejecimiento que se utilizan de noche. Son ideales para agregarlas en esta época y restringirla más en verano.

¡Muchas gracias Emilia por compartir tu conocimiento y por tu buena onda!

¡Atención! Antes de realizar un tratamiento consulta con un médico especializado.