El secreto de Anne Hathaway para lucir una piel de porcelana

No se puede negar que Anne Hathaway tiene una hermosa piel de porcelana que, aunque no tenga ni una gota de maquillaje, luce como las mejillas de un bebé. Y es que es de esas actrices a las que parece que el tiempo no le transcurre. Veamos cuál es su secreto.



Anne Hathaway y su piel de porcelana

Su rostro al natural se ve radiante, uniforme, sedoso y tonificado. Anne Hathaway, a sus 39 años, luce una piel admirable. Un poco gracias a su genética y otro poco gracias a un secreto que reveló con una rutina de skincare.

Ella misma contó lo que hace para cuidar su tez y cómo practica su rutina de belleza. Básicamente, ella pone en marcha el secreto mejor guardado que tienen los dermatólogos. Veamos de qué se trata.



El secreto: Usa protector solar todos los días

Anne Hathaway ha revelado que el producto que no puede faltar en su rutina diaria de belleza es el protector solar. Su madre es quien le ha enseñado a ponerse crema solar Factor 30 todos los días, ya que sufre de algunos problemas en la piel al igual que su abuela, quien padece cáncer de piel.



Por eso, Hathaway prioriza el cuidado del sol en su rutina y confesó a Allure que aplica Sun Protection, de Actínica, como Anthelios CL Extreme Fluid, de La Roche Posay.

Toma mucha, pero mucha agua

Lo mejor para cualquier organismo, pero también para la piel. El agua hidrata, purifica y regula. Anne Hathaway lo sabe y por eso bebe la cantidad suficiente al día. Dentro de su rutina es un básico para mantener su piel de porcelana.

Productos de belleza: ¡Sí!

Anne Hathaway reveló un gran musts de belleza: The Pure Real Eye Cream for Face, de AHC. Es un producto anti edad a base de ácido hialurónico, vitamina B5, extracto de arroz, entre otros activos.

La ayuda a humectar y suavizar su delicada piel del contorno de ojos dándole un aspecto luminoso. Y es que, hace muy poco, la propia actriz reveló que una de sus principales preocupaciones faciales era ‘la sequedad, el enrojecimiento y las patas de gallo’.

Anne Hathaway luce una piel de porcelana - Instagram @annehathaway

El aceite de coco: para todos sus preparados

Tanto el aceite de coco como otros ingredientes naturales son parte de su rutina. En la misma entrevista donde reveló varios de sus secretos, comentó que lleva siempre consigo en su cosmetiquera, un aceite de coco. Cada vez que puede, hace sus propios productos y luego los guarda en vidrio o materiales biodegradables.



Lo último que compró para preparar fueron gránulos de cera de abeja, manteca de cacao y polvo de mica y aseguró: ‘En este momento, estoy planeando hacer que mi propio cuerpo brille’.



Ahora que conoces, no un secreto de belleza, sino varios de Anne Hathaway ¿te animas a practicarlos? Cuéntanos.

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.